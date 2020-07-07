Після обшуків в Криму провели масові затримання

Фото: обшуки в Криму (facebook.com/anton.naumliuk)

Серед затриманих є активісти

Сьогодні о 4 годині ранку російські силовики прийшли з обшуками в будинки кримських татар. В результаті обшуків було затримано 6 кримських татар.

Про це повідомляє кримськотатарська правозахисниця Лутфіє Зудієва в коментарі РБК-Україна.

Як вона повідомила, затриманий Еміль Зіядінов - активіст, стример. Брав участь в пікетах в Москві в якості протесту проти репресій в Криму. Щодо нього було також складено адміністративний протокол за ведення відеозйомки в день обшуку в будинках кримських татар в березні 2019 року.

Також затримані Ісмет Ібрагімов, Алім Суф'яном - 30 років, одружений. Він брав участь в організації мусульманських свят. Відвідував суди за політично вмотивованими справами.

Сейран Хайретдінов - одружений, 3 дітей. У своїй місцевості був у числі організаторів святкових заходів К'урбан і Ораза байрам. Активно відвідував судові процеси щодо кримських татар.

Олександр Сизиков - російський мусульман інвалід I групи, повністю втратив зір у 2009 році. Двічі виходив на поодинокі пікети на підтримку політв'язня Едему Смаілова, глави релігійної громади "Топчик", який до арешту був опікуном Сизикова.

Вадим Бектеміров - одружений, у нього дочка. Активіст, який займався передачами в СІЗО політв'язням.

Адвокат Іслям Веліляєв повідомив в коментарі "Кримській солідарності", що його не допустили в будинок активіста Еміля Зиядинова, де силовики проводили обшук.

"На мої вимоги, допустити мене до мого підзахисного і бути присутнім при обшуку, співробітники ФСБ взяли мою візитну картку і сказали чекати. Право на захист порушено, мене не допустили до проведення обшуку", - розповів він.

КОММЕНТАРИЙ АДВОКАТА ИСЛЯМА ВЕЛИЛЯЕВА ОБ ОБЫСКЕ В ДОМЕ АКТИВИСТА ЭМИЛЯ ЗИЯДИНОВА (п.г.т. Октябрьское) 7 июля 2020 года Опубліковано Крымская солидарность Понеділок, 6 липня 2020 р.

Зазначимо, після анексії в Криму часто проходять обшуки у журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, кримських мусульман, підозрюваних у зв'язках із забороненою в Росії організацією "Хізб ут-Тахрір".

Міжнародні організації засуджують дії РФ. Також США і ЄС неодноразово вимагали звільнити всіх політв'язнів.

Нагадаємо, генсекретар ООН Антоніу Гутерріш оприлюднив доповідь про порушення прав людини в анексованому Криму.

Крім того, Росія порушує права дітей в тимчасово окупованому Криму.

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Автор: Анастасия Рокитна