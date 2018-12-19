Держдеп США схвалив продаж Туреччині ракетних комплексів

Фото: Держдеп США (U. S. Department of State)

Тепер можливість продажу комплексів Patriot має розглянути Конгрес США

Державний департамент Сполучених Штатів схвалив продаж Туреччині зенітно-ракетних комплексів Patriot MIM-104E на загальну суму 3,5 млрд доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Агентство зі співробітництва у сфері оборони і безпеки Міноборони США.

Повідомлення про можливість продажу комплексів направлене в Конгрес США.

У повідомленні наголошується, що Туреччина використовуватиме Patriot для зміцнення свого потенціалу протиракетної оборони, захисту своєї територіальної цілісності і стримування регіональних загроз.

"Пропонований продаж збільшить оборонні можливості турецьких військових для захисту від ворожої агресії і захисту союзників НАТО, які можуть навчати і діяти в межах кордонів Туреччини", - йдеться в повідомленні.

У США вважають, що пропонована угода не змінить базовий військовий баланс у регіоні.

Нагадаємо, в березні стало відомо, що Туреччина купила у Росії зенітно-ракетні комплекси С-400. Тоді у Держдепі США заявили, що Туреччина не може купувати озброєння, несумісне зі зброєю НАТО.