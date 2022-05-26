Туреччина очікує "справедливого миру" між Росією та Україною, - Ердоган

В Турції вважають, що Україні та Росії необхідно якнайшвидше встановити "справедливий мир" шляхом дипломатії.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurriyet , про це під час телефонної розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган.

Голова турецької держави наголосив, що він хоче, щоб війна між Росією та Україною закінчилася якнайшвидше і було досягнуто "справедливого миру".

Нагадаємо, раніше один з найближчих соратників Ердогана заявляв, що вступ Швеції та Фінляндії до НАТО є абсолютно непотрібним і несвоєчасним. Цей крок стане причиною продовження війни в Україні.

Також ми писали, що, за словами Ердогана, Туреччина не може відмовитись від постачання природного газу з Росії. Також влада не має наміру розривати зв'язки з російським президентом Володимиром Путіним.

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