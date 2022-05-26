Турция ожидает "справедливого мира" между Россией и Украиной, - Эрдоган

В Турции считают, что Украине и России необходимо как можно скорее установить "справедливый мир" путем дипломатии.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet , об этом в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Глава турецкого государства подчеркнул, что он хочет, чтобы война между Россией и Украиной закончилась как можно быстрее и был достигнут "справедливый мир".

Напомним, ранее один из ближайших соратников Эрдогана заявлял, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО является совершенно ненужным и несвоевременным. Этот шаг станет причиной для продолжения войны в Украине.

Также мы писали, что, по словам Эрдогана, Турция не может отказаться от поставок природного газа из России. Также власти не намерены разрывать связи с российским президентом Владимиром Путиным.

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