Турция ожидает "справедливого мира" между Россией и Украиной, - Эрдоган

В Турции считают, что Украине и России необходимо как можно скорее установить "справедливый мир" путем дипломатии.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet, об этом в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Глава турецкого государства подчеркнул, что он хочет, чтобы война между Россией и Украиной закончилась как можно быстрее и был достигнут "справедливый мир".
При этом власти Турции продолжают поддерживать дипломатический способ разрешения конфликта.
Напомним, ранее один из ближайших соратников Эрдогана заявлял, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО является совершенно ненужным и несвоевременным. Этот шаг станет причиной для продолжения войны в Украине.
Также мы писали, что, по словам Эрдогана, Турция не может отказаться от поставок природного газа из России. Также власти не намерены разрывать связи с российским президентом Владимиром Путиным.
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