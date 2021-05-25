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Україна обговорила з Туреччиною підготовку до саміту Кримської платформи

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Україна, Вівторок 25 травня 2021 21:55
Україна обговорила з Туреччиною підготовку до саміту Кримської платформи Фото: Дмитро Кулеба, глава МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сьогодні, 25 травня, провів телефонну розмову зі своїм турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу. Міністри обговорили підготовку до саміту Кримської платформи.

Про це повідомила прес-служба МЗС України.

В ході розмови Чавушоглу підтвердив безумовну підтримку Туреччиною територіальної цілісності та суверенітету України, а також запевнив, що Туреччина візьме участь у саміті Кримської платформи 23 серпня 2021 року.

"Україна вдячна Туреччині за принциповість у питанні Криму. Київ і Анкара єдині у розумінні, що Крим - це Україна. Був, є і буде. Спроби легітимізувати тимчасову російську окупацію півострова приречені на провал", - наголосив Кулеба.

Глава турецького МЗС також заявив, що невизнання незаконної анексії Криму Росією є справою принципу для Туреччини.

Нагадаємо, у квітні турецький президент Реджеп Ердоган заявив, що Туреччина не має наміру визнавати Крим частиною Росії.

Тоді у Кремлі у відповідь на цю заяву Ердогана заявили, що сподіваються змінити позицію Туреччини щодо Криму.

А нещодавно російський міністр закордонних справ Сергій Лавров різко висловився про позицію Туреччини щодо окупації Криму. Він порекомендував Анкарі перестати підживлювати "мілітаристські настрої Києва".

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