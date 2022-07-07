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Туреччина все ж відпустила судно з краденим українським зерном. МЗС терміново викликає посла

Фото: МЗС України терміново викликає посла Туреччини, щоб обговорити ситуацію з російським судном (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

Російському судну "Жибек Жоли", навантаженому краденим українським зерном, дозволили покинути турецький порт, незважаючи на пред'явлення Україною доказів кримінальної справи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter представника Міністерства закордонних справ України Олега Ніколенка.

МЗС України викличе турецького посла для того, щоб прояснити цю неприйнятну ситуацію.

Нагадаємо, на початку цього тижня Туреччина затримала у своєму порту російське судно, яке перевозило крадене українське зерно. Пізніше турецька і українська сторони перейшли до консультацій про можливий арешт судна.

Крім того, Україна звернулася до Туреччини з проханням допомогти перевірити три кораблі під прапором Росії, які також можуть перевозити крадене зерно.

Однак у середу, 6 липня, вантажне судно під російським прапором "Жибек Жоли" вийшло з турецького порту.

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