Туреччина все ж відпустила судно з краденим українським зерном. МЗС терміново викликає посла

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter представника Міністерства закордонних справ України Олега Ніколенка.

МЗС України викличе турецького посла для того, щоб прояснити цю неприйнятну ситуацію.

Нагадаємо, на початку цього тижня Туреччина затримала у своєму порту російське судно, яке перевозило крадене українське зерно. Пізніше турецька і українська сторони перейшли до консультацій про можливий арешт судна.

Крім того, Україна звернулася до Туреччини з проханням допомогти перевірити три кораблі під прапором Росії, які також можуть перевозити крадене зерно.

Однак у середу, 6 липня, вантажне судно під російським прапором "Жибек Жоли" вийшло з турецького порту.