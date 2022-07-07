Турция все же отпустила судно с краденым украинским зерном. МИД срочно вызывает посла

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter представителя министерства иностранных дел Украины Олега Николенко.

МИД Украины вызовет турецкого посла для того, чтобы прояснить эту неприемлемую ситуацию.

Напомним, в начале этой недели Турция задержала в своем порту российское судно, которое перевозило краденное украинское зерно. Позже турецкая и украинская стороны перешли к консультациям о возможном аресте судна.

Кроме того, Украина обратилась к Турции с просьбой помочь проверить три корабля под флагом России, которые также могут перевозить краденое зерно.

Однако в среду, 6 июля, грузовое судно под российским флагом "Жибек Жолы" вышло из турецкого порта.