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Турция все же отпустила судно с краденым украинским зерном. МИД срочно вызывает посла

Фото: МИД Украины срочно вызывает посла Турции, чтобы обсудить ситуацию с российским судном (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

Российскому судну "Жибек жолы", нагруженному краденным украинским зерном, разрешили покинуть турецкий порт, несмотря на предъявление Украиной доказательств уголовного дела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter представителя министерства иностранных дел Украины Олега Николенко.

МИД Украины вызовет турецкого посла для того, чтобы прояснить эту неприемлемую ситуацию.

Напомним, в начале этой недели Турция задержала в своем порту российское судно, которое перевозило краденное украинское зерно. Позже турецкая и украинская стороны перешли к консультациям о возможном аресте судна.

Кроме того, Украина обратилась к Турции с просьбой помочь проверить три корабля под флагом России, которые также могут перевозить краденое зерно.

Однако в среду, 6 июля, грузовое судно под российским флагом "Жибек Жолы" вышло из турецкого порта.

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