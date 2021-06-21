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Туреччина скасовує введений через COVID-19 комендантську годину: названа дата

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив про повне скасування комендантської години, введеному в країні через пандемію COVID-19. Обмеження перестане діяти з 1 липня.

Про це турецький лідер повідомив у своєму телезверненні за підсумками засідання Кабінету міністрів, передає Sabah.

"Сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів ми прийняли рішення: з 1 липня в неділю комендантська година повністю скасовується", - сказав Ердоган.

За його словами, у зв'язку з пом'якшенням обмежень щодо коронавірусу Державні підприємства повертаються до звичайного графіку роботи. Також скасовуються вікові обмеження на користування громадським транспортом.

Нагадаємо, в Туреччині з 1 червня пом'якшили заходи проти коронавірусу. Зокрема, було скорочено комендантську годину з 22:00 до 05:00 з Понеділка по суботу. У неділю діяв цілодобовий карантин. Також з цієї дати кафе і ресторанам дозволили приймати клієнтів, відновили роботу спортивні клуби.

Зазначимо, з 15 травня Туреччина послабила правила в'їзду в країну для українців. Зокрема, українцям дозволять в'їжджати до Туреччини без ПЛР-тесту на коронавірус.

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