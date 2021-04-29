У Туреччині скасують ПЛР-тести для українців: названа дата

У Туреччині скасують обов'язкові ПЛР-тести для українців. Це відбудеться з 15 травня. Тепер подорожувати в цю країну стане ще легше.

Про це повідомляє сайт Turprofi.com.ua з посиланням на документ МВС Туреччини.

Також такі тести на коронавірус будуть скасовані ще для 17 країн. Відзначимо, що цю інформацію також підтверджує сайт турецького лоукостера Pegasus.

"Турки намагаються компенсувати відсутність російського турпотоку іншими. І шукають будь-які шляхи для мінімізації збитків. Для попиту це добре - він виросте. Не виключаю, що Туреччина Так перетягне на себе клієнтів з інших напрямків, де тести вимагати будуть: наприклад, з Єгипту і Болгарії", – повідомив директор "Аполло-тур" Андрій Демура.

Глава IT-Tour Юрій Авдєєв розповів, що не слід боятися подорожей до Туреччини, тим більше 17 травня там пом'якшать локдаун.

"Частина туристів бояться локдауну, хтось хотів в готель, який зараз закритий, десь скасовані концерти - все це впливає. Але до 15 травня люди звикнуть, а 17 локдаун знімуть", – вважає він.

Також експерт зазначив, що ціни в Туреччині зараз дуже хороші і опустилися на травень і травневі свята на 10-15%. До того ж для російських туристів зараз ця країна закрита.

"Я б радив туристам не тягнути з поїздками. До Туреччини росіяни вже не літають, тому у нас зараз багато варіантів і ціни приємні. А в Єгипет росіяни поки ще не літають, тому там на пляжах теж поки вільно і ціни доступні", - розповів експерт Алесандр Довгопол.