У Туреччині в червні частково пом'якшать COVID-обмеження

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив про часткове зняття карантинних обмежень в країні, введених в рамках боротьби з коронавірусом. Заходи почнуть пом'якшувати у вівторок, 1 червня.

"Протягом червня комендантська година діятиме з 22:00 до 05: 00 з Понеділка по суботу, а також весь день у неділю", - заявив турецький президент.

При цьому він додав, що кафе, ресторани, спортивні зали і парки розваг зможуть працювати з 7:00 до 21:00, проте в неділю вони будуть закриті.

Також з 1 червня спортивні клуби зможуть проводити збори, проте іншим організаціям це буде дозволено робити з середини червня.

Також з вівторка в Туреччині можна буде проводити весілля на відкритих і закритих майданчиках, але за умови дотримання всіх необхідних запобіжних заходів.