Турция отменяет введенный из-за COVID-19 комендантский час: названа дата

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о полной отмене комендантского часа, введенном в стране из-за пандемии COVID-19. Ограничение перестанет действовать с 1 июля.

Об этом турецкий лидер сообщал в своем телеобращении по итогам заседания кабинета министров, передает Sabah .

"Сегодня на заседании кабинета министров мы приняли решение: с 1 июля в воскресенье комендантский час полностью отменяется", - сказал Эрдоган.

По его словам, в связи со смягчением ограничений по коронавирусу государственные предприятия возвращаются к обычному графику работу. Также отменяются возрастные ограничения на пользование общественным транспортом.