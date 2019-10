США проведуть нове розслідування щодо Facebook, Google та Amazon

Ілюстративне фото (siecledigital.fr)

Компанії планують перевірити на дотримання антимонопольного законодавства

Сполучені Штати Америки проведуть чергове розслідування стосовно Facebook, Amazon та Google. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Діяльність трьох компаній буде проаналізована на предмет конкурентності на цифровому ринку.

Як зазначається, голова Комітету з питань малого бізнесу Палати представників Конгресу США Нідіа Веласкес планує запросити представників даних компаній на слухання у Конгресі наприкінці жовтня або на початку листопада. Голова комітету прагне отримати відповідь на те, як компанії можуть нанести шкоду конкурентному середовищу для малого бізнесу.

Повідомляється, що в ході слухань Веласкес планує зосередитися на проблемах, з якими стикаються малі підприємства, коли вони намагаються конкурувати чи рекламувати себе на платформах зазначених компаній.

"Голова Веласкес вважає, що малі підприємства заслуговують на те, аби конкурувати на рівних умовах, та сподівається, що слухання дадуть змогу комітету вивчити як ідуть справи у малих підприємств, враховуючи домінування великих технологічних компаній у різних сферах - від електронної комерції до інтернет-трафіку", - заявила прес-секретар Веласкес Евелін Кварц.

Як повідомляло раніше РБК-Україна, у вересні США почали антимонопольне розслідування відносно 4 інтернет-гігантів. Тоді двопартійна група палати представників США через суд запросила внутрішні електронні листи та інші записи компаній Amazon, Facebook Inc, Apple Inc і Google Alphabet Inc в рамках антимонопольного розслідування. Повідомлялося, що група законодавців шукає докази антиконкурентної поведінки компаній. Документи компаній були запитані в судовому порядку, їх повинні надати до 14 жовтня.

Також, як повідомлялося, кілька генпрокурорів штатів США планували провести розслідування щодо Facebook Inc на предмет того, чи не пригнічує соціальна мережа конкуренцію і чи не піддає користувачів ризику.