Суди ЄС зможуть наказувати Facebook видаляти коментарі

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У тому випадку, якщо ці коментарі будуть визнані наклепницькими, образливими або міститимуть заборонену інформацію

Суд Європейського союзу (ЄС) дозволив національним судам по всій Європі наказувати хостинговим компаніям, в тому числі і Facebook, видаляти або блокувати наклепницькі або образливі коментарі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення суду.

Зазначається, що якщо коментарі користувачів Facebook будуть визнані наклепницькими, образливими або міститимуть заборонену в одній з країн інформацію, то суди матимуть право на законних підставах вимагати видалити їх.

"Законодавство ЄС не забороняє наказувати провайдера видаляти інформацію, яка зберігається у нього, та зміст якої подібний до тієї, яка була раніше оголошена незаконною", - йдеться в заяві Європейського суду.

Зазначимо, згідно з європейською директивою про електронну торгівлю, Facebook формально не несе відповідальності за зберігається на її серверах інформації, якщо його адміністраторам не відомо про її незаконний характер.

Представники соцмережі розкритикували таке рішення суду, заявивши, що роль соціальних платформ полягає не в тому, щоб відстежувати, інтерпретувати і видаляти слова, які можуть бути заборонені в якійсь суверенній державі.

"Це підриває давній принцип, згідно з яким одна країна не має права нав'язувати свою риторику іншій країні. Це також відкриває двері для зобов'язань, що накладаються на інтернет-компанії, моніторингу публікації та подальшої їхньої інтерпретації, якщо вони виявляться еквівалентними визнаному незаконним контенту", - йдеться в заяві Facebook агентству Reuters.

У рішенні суду також зазначено, що законодавство ЄС не виключає, що таке судове рішення може впливати на глобальному рівні в рамках відповідного міжнародного права.

Нагадаємо, США проведуть чергове розслідування щодо Facebook, Amazon та Google. Компанії планують перевірити на дотримання антимонопольного законодавства.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Facebook і Instagram в Україні видалили два мільйони ботів в 2019 році. З-за цього чисельність їх аудиторії скоротилася в лютому, але вже у вересні вийшла на колишні позиції.