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Facebook призупинив роботу декількох тисяч додатків

Новини » Телеком & IT    21.09.2019 - 09:38
Facebook призупинив роботу декількох тисяч додатків
Ілюстративне фото (flickr.com bookcatalog)

Facebook призупинив додатки декількох сотень розробників

Американська компанія Facebook призупинила роботу десятків тисяч додатків від майже 400 розробників в рамках розслідування витоку даних. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії.

Як повідомляється, компанія заблокувала додатки в рамках розслідування витоку даних через консалтингову компанію Cambridge Analytica. З березня 2018 Facebook почав вивчати додатки, які мають доступ до персональних даних користувачів. На даний момент компанія перевірила понад мільйон додатків.

Зазначається, що робота декількох додатків була повністю заблокована, а проти їх розробників були подані судові позови. Зокрема, були заблоковані додатки південнокорейської компанії з аналізу даних Rankwave, гонконгської LionMobi і сінгапурської JediMob. У Facebook виявили, що додатки даних компаній заражають телефони користувачів шкідливим програмним забезпеченням.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що понад 419 млн облікових записів з телефонними номерами користувачів соцмережі Facebook були виявлені у відкритому доступі в мережі. Передбачається, що дані були завантажені в мережу в кінці минулого місяця.

Додамо, в середині серпня стався скандал із Facebook, в якому визнали прослуховування голосових повідомлень користувачів. При цьому в компанії заявили, що прослуховування повідомлень вже припинилося, а згоду на нього давали самі користувачі.

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