Врегулювання ситуації в Сирії можливо дипломатичним шляхом, - саміт у Стамбулі

Фото: саміт у Стамбулі (Reuters)

Всі учасники саміту зійшлися на необхідності якнайшвидшого формування конституційного комітету Сирії

Лідери Франції, Німеччини, Туреччини та Російської Федерації (РФ) у суботу, 27 жовтня, на саміті з питання Сирії в Стамбулі заявили, що першим кроком до врегулювання ситуації в Сирії є формування конституційного комітету. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, всі учасники саміту зійшлися на необхідності якнайшвидшого формування конституційного комітету Сирії. Разом з тим, президенти РФ і Франції посперечалися про те, досягнутий прогрес у цій роботі.

Лідери країн позначили можливі терміни запуску конституційного комітету. Цей орган може бути сформований до кінця року.

"В першу чергу необхідно забезпечити запуск діяльності конституційного комітету в Женеві, який покликаний розглянути засадничі питання майбутнього державного устрою Сирії. При цьому повинні враховуватися рішення, прийняті на сочинському Конгресі сирійського національного діалогу", - заявив президент РФ Володимир Путін.

Також глава РФ підкреслив, що для того, щоб комітет зміг ефективно працювати, він "повинен бути визнаний легітимним усіма сирійськими сторонами і користуватися повагою".

Крім того, французький президент Емманюель Макрон, висловив нетерпіння Франції щодо початку роботи комітету.

"Дев'ять місяців після зустрічі в Сочі, конституційний комітет ще не розпочав роботу. Ось чому ми б хотіли підтвердити без зволікання наше бажання, що до кінця року очікуваний список буде финализирован і зустріч зможе відбутися", - заявив Макрон.

Необхідність якнайшвидшого запуску конституційного комітету обговорюється з самого початку Женевського процесу. У вересні значимість цього питання підтвердили лідери Росії, Туреччини та Ірану на Тегеранському саміті.

Нагадаємо, раніше міністри закордонних справ Великобританії, Сполучених Штатів, Німеччини, Франції, Саудівської Аравії, Єгипту та Йорданії під час 73-ї Генасамблеї ООН закликали вирішити конфлікт в Сирії дипломатичним шляхом.