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У Сирії внаслідок атаки бойовиків ІД загинули понад 40 повстанців

Новини » Надзвичайні події    27.10.2018 - 20:34
Фото: Сирія (rfsmediaoffice.com)
Фото: Сирія (rfsmediaoffice.com)

Бойовики ІД вбили 41-го повстанця "Демократичних сил Сирії"

Сирійський центр моніторингу та дотримання прав людини заявив, що внаслідок атаки бойовиків "Ісламської держави" (ІД) на "Демократичні сили Сирії" (SDF) загинув 41 повстанець. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

За даними спостерігачів, бійці SDF намагаються витіснити джихадистів з міста Хаджин поблизу сирійсько-іракського кордону. Увечері в п'ятницю, 26 жовтня, ісламісти використали проти загонів SDF терористів-смертників.

Зазначається, що наступ на місто Хаджин з метою витіснення звідти ісламістів підрозділи повстанців розпочали у вересні. З повітря їх підтримують сили міжнародної антитерористичної коаліції під проводом США.

Як повідомляється, у Сирії майже повністю зачистили територію від бойовиків "Ісламської держави". Однак, окремі групи ісламістів залишилися в малонаселених районах поблизу кордону з Іраком.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що коаліція під керівництвом США заявила в неділю, що вбила бойовиків у східній Сирії, атакувавши мечеть, яку "Ісламська держава" використовувала як базу.

Зазначимо, раніше Сполучені Штати нанесли авіаудар по екстремістському угрупованню "Аш-Шабаб" в Сомалі, знищивши близько 60 бойовиків.

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