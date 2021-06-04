Туреччина виявила в Чорному морі ще одне велике газове родовище, - Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про виявлення нового родовища природного газу в Чорному морі . Його запаси оцінюються в 135 млрд кубометрів.

Президент пояснив, що тепер загальний обсяг відкритих Туреччиною родовищ у Чорному морі досяг 540 млрд кубометрів. Він також зазначив, що видобуток і доставлення газу з нового родовища буде здійснюватися в три етапи.

"Наше бурове судно "Фатіх" виявило нове родовище природного газу об'ємом 135 млрд кубометрів у свердловині Амасра-1 на ділянці "Сакар'я" в Чорному морі", - цитує видання Ердогана.

Нагадаємо, в кінці 2020 року Туреччина продовжила роботу розвідувального судна Oruç Reis в спірних водах Східного Середземномор'я на пів року. Разом з ним працювали ще два судна геологічної розвідки Ataman і Cengiz Han.

Як повідомляло РБК-Україна, в кінці жовтня 2020 го Туреччина розширила розвідку корисних копалин на спірній з Грецією і Кіпром шельфі. В Афінах розкритикували Анкару за такі дії і пообіцяли подати скаргу.