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Туреччина виявила в Чорному морі ще одне велике газове родовище, - Ердоган

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про виявлення нового родовища природного газу в Чорному морі. Його запаси оцінюються в 135 млрд кубометрів.

Про це повідомило турецьке видання Anadolu.

"Наше бурове судно "Фатіх" виявило нове родовище природного газу об'ємом 135 млрд кубометрів у свердловині Амасра-1 на ділянці "Сакар'я" в Чорному морі", - цитує видання Ердогана.

Президент пояснив, що тепер загальний обсяг відкритих Туреччиною родовищ у Чорному морі досяг 540 млрд кубометрів. Він також зазначив, що видобуток і доставлення газу з нового родовища буде здійснюватися в три етапи.

Нагадаємо, в кінці 2020 року Туреччина продовжила роботу розвідувального судна Oruç Reis в спірних водах Східного Середземномор'я на пів року. Разом з ним працювали ще два судна геологічної розвідки Ataman і Cengiz Han.

Як повідомляло РБК-Україна, в кінці жовтня 2020 го Туреччина розширила розвідку корисних копалин на спірній з Грецією і Кіпром шельфі. В Афінах розкритикували Анкару за такі дії і пообіцяли подати скаргу.

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