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Турция обнаружила в Черном море еще одно крупное газовое месторождение, - Эрдоган

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об обнаружении нового месторождения природного газа в Черном море. Его запасы оцениваются в 135 млрд кубометров.

Об этом сообщило турецкое издание Anadolu.

"Наше буровое судно "Фатих" обнаружило новое месторождение природного газа объемом 135 млрд кубометров в скважине Амасра-1 на участке "Сакарья" в Черном море", - цитирует издание Эрдогана.

Президент пояснил, что теперь общий объем открытых Турцией месторождений в Черном море достиг 540 млрд кубометров. Он также отметил, что добыча и доставка газа с нового месторождения будет осуществляться в три этапа.

Напомним, в конце 2020 года Турция продолжила работу разведывательного судна Oruç Reis в спорных водах Восточного Средиземноморья на полгода. Вместе с ним работали еще два судна геологической разведки Ataman и Cengiz Han.

Как сообщало РБК-Украина, в конце октября 2020-го Турция расширила разведку полезных ископаемых на спорной с Грецией и Кипром шельфе. В Афинах раскритиковали Анкару за такие действия и пообещали подать жалобу.

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