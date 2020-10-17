ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Туреччина знайшла нове родовище природного газу в Чорному морі

Анкара, Субота 17 жовтня 2020 19:41
Туреччина знайшла нове родовище природного газу в Чорному морі
Фото: Реджеп Таїп Ердоган (twitter.com/RTErdogan)
Автор: Дмитро Левицький

Туреччина знайшла ще одне газове родовище у Чорному морі, яке дозволить збільшити об'єм газових резервів ще на 85 млрд кубічних метрів. Туреччина планує почати видобування газу з нового родовища вже до 2023 року.

Про це сьогодні заявив турецький президент Реджеп Таїп Ердоган під час візиту на бурове судно Fatih, яке проводить роботи у Чорному морі.

"Якщо 21 серпня поточного року ми оголосили про виявлення в Чорному морі 320 млрд кубометрів газу, то останні дослідження дозволили збільшити обсяг доведених резервів нового родовища ще на 85 млрд, тобто до 405 млрд кубометрів", - розповів він.

Як пояснив Ердоган, це дозволить зменшити ціну на природний газ для турецького населення.

"Ми ставимо перед собою мету зробити цей газ доступним для нашого народу в 2023 році", - наголосив президент Туреччини.

Нагадаємо, наприкінці серпня Ердоган повідомив про виявлення у Чорному морі великого газового родовища. Дані зі свердловини вказували на високу ймовірність виявлення нових газових родовищ в тому ж районі.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі Турцияместорождениегаз

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся