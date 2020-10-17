Туреччина знайшла нове родовище природного газу в Чорному морі

Фото: Реджеп Таїп Ердоган (twitter.com/RTErdogan)

Туреччина знайшла ще одне газове родовище у Чорному морі, яке дозволить збільшити об'єм газових резервів ще на 85 млрд кубічних метрів. Туреччина планує почати видобування газу з нового родовища вже до 2023 року.

Про це сьогодні заявив турецький президент Реджеп Таїп Ердоган під час візиту на бурове судно Fatih, яке проводить роботи у Чорному морі.

"Якщо 21 серпня поточного року ми оголосили про виявлення в Чорному морі 320 млрд кубометрів газу, то останні дослідження дозволили збільшити обсяг доведених резервів нового родовища ще на 85 млрд, тобто до 405 млрд кубометрів", - розповів він.

Як пояснив Ердоган, це дозволить зменшити ціну на природний газ для турецького населення.

"Ми ставимо перед собою мету зробити цей газ доступним для нашого народу в 2023 році", - наголосив президент Туреччини.

Нагадаємо, наприкінці серпня Ердоган повідомив про виявлення у Чорному морі великого газового родовища. Дані зі свердловини вказували на високу ймовірність виявлення нових газових родовищ в тому ж районі.