Туреччина розширює розвідку на спірному шельфі, Греція протестує

Фото: Oruc Reis (balkantimes.press)

Туреччина розширює пошук вуглеводневих ресурсів в східному Середземномор'ї. Згідно з повідомленням турецьких військово-морських сил, судно Oruc Reis разом з двома іншими кораблями, Ataman і Cengiz Han, продовжить роботу в районі на південь від грецького острова Родос до 4 листопада.

Про це повідомляє агентство Reutres.

Міністерство закордонних справ Греції заявило, що подасть скаргу турецькій стороні, оскільки судно Oruc Reis знаходиться в районі континентального шельфу Греції.

"Греція відкрито засуджує це неприйнятну поведінку, яке, по суті, веде ще далі від перспективи конструктивного діалогу", - йдеться в заяві міністерства.

У ньому наголошується, що Туреччина поводитися "як ізгой", намагаючись дестабілізувати регіон і розпалити напруженість, ігноруючи міжнародне право.

Спір розпочався в серпні, коли Туреччина направила судно Oruc Reis у води, на які також претендують Греція і Кіпр, обидві держави-члена Європейського союзу.

Анкара відкликала судно Oruc Reis в минулому місяці, щоб налагодити дипломатію перед самітом ЄС, на якому Кіпр домагався санкцій проти Туреччини. Воно було відправлено назад в цьому місяці, що викликало гнівну реакцію Греції, Франції та Німеччини.

Після саміту 27 країн ЄС заявили, що покарають Туреччину, якщо вона продовжить свої операції в регіоні. Анкара повідомила, що ще більше загострило відносини між Туреччиною та ЄС. Туреччина заявляє, що її операції знаходяться на континентальному шельфі.