Туреччина продовжила дозвіл на роботу свого судна у спірних з Грецією водах

Фото: судно Oruç Reis (twitter.com medyaelicom)

Туреччина продовжила роботу розвідувального судна Oruç Reis у спірних водах Східного Середземномор’я на пів року. Разом з ним працюватимуть ще два судна геологічної розвідки Ataman та Cengiz Han.

Про це повідомляє Anadolu.

Як повідомляється, Navtex для судна Oruç Reis, що шукає поклади нафти й природного газу, видали до 15 червня 2021 року. Navtex - це повідомлення у мореплавній системі комунікацій, яке інформує про присутність судна у певному районі.

Зазначається, що води, у яких здійснює дослідження Oruç Reis, і Греція, і Туреччина вважають своїми. Через це ще з літа між країнами загострилися відносини, що у свою чергу призвело до напруги між ЄС та Туреччиною.

Нагадаємо, очікується, що Європейський союз накладе санкції на більшу кількість турецьких компаній та осіб, відповідальних за буріння в спірних водах Середземного моря.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що готовий до переговорів з ЄС на тлі конфлікту в Середземномор'ї.

Також РБК-Україна писало, що в кінці жовтня Туреччина розширила розвідку корисних копалин на спірній з Грецією та Кіпром шельфі. В Афінах розкритикували Анкару за такі дії та пообіцяли подати скаргу.