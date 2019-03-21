ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Туреччина назвала нового главу моніторингової місії ОБСЄ в Україні

Новини » Політика    21.03.2019 - 08:26
Туреччина назвала нового главу моніторингової місії ОБСЄ в Україні
Фото: Халіт Чевік (un.org)

Халіт Чевік очолить моніторингову місію ОБСЄ

Новим головою Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні буде турецький дипломат Халіт Чевік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ Туреччини.

В турецькому МЗС зазначили, що на цю посаду претендували шість кандидатів. Зазначимо, з 2 квітня 2014 року моніторингову місію ОБСЄ в Україні очолює Ертурул Апакан, його повноваження скоро завершуються.

Також повідомляється, що раніше Чевік був постійним представником Туреччини в ООН з 2012 по 2016.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що новий заступник голови моніторингової місії ОБСЄ в Україні Антьє Граве вступила на посаду. До цього вона працювала з ООН, Європейським союзом і урядом Німеччини. Також у неї є досвід роботи в Афганістані, Пакистані, Ємені, на Гаїті, зокрема, в сфері запобігання та вирішення конфліктів. На цій посаді вона замінить Олександра Хуга, який пішов у відставку восени 2018 року.

Відзначимо, вчора стало відомо, що Центральна виборча комісія (ЦВК) відмовилася реєструвати російських спостерігачів від ОБСЄ. Відмову мотивовано законодавчою забороною громадянам Росії брати участь в місіях спостереження на українських виборах.
 

ОБСЄ очікує майже 800 спостерігачів на виборах
Новини України ОБСЄТурциянаблюдатели
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся