Туреччина назвала нового главу моніторингової місії ОБСЄ в Україні

Фото: Халіт Чевік (un.org)

Халіт Чевік очолить моніторингову місію ОБСЄ

Новим головою Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні буде турецький дипломат Халіт Чевік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ Туреччини.

В турецькому МЗС зазначили, що на цю посаду претендували шість кандидатів. Зазначимо, з 2 квітня 2014 року моніторингову місію ОБСЄ в Україні очолює Ертурул Апакан, його повноваження скоро завершуються.

Також повідомляється, що раніше Чевік був постійним представником Туреччини в ООН з 2012 по 2016.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що новий заступник голови моніторингової місії ОБСЄ в Україні Антьє Граве вступила на посаду. До цього вона працювала з ООН, Європейським союзом і урядом Німеччини. Також у неї є досвід роботи в Афганістані, Пакистані, Ємені, на Гаїті, зокрема, в сфері запобігання та вирішення конфліктів. На цій посаді вона замінить Олександра Хуга, який пішов у відставку восени 2018 року.

Відзначимо, вчора стало відомо, що Центральна виборча комісія (ЦВК) відмовилася реєструвати російських спостерігачів від ОБСЄ. Відмову мотивовано законодавчою забороною громадянам Росії брати участь в місіях спостереження на українських виборах.

