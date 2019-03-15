Нова заступник СММ ОБСЄ в Україні вступила на посаду

Фото: Антьє Граве (facebook.com/oscesmm)

Заступником голови СММ ОБСЄ в Україні стала Антьє Граве

Заступником голови Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) в Україні стала Антьє Граве. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ОБСЄ в Facebook.

В ОБСЄ повідомили, що на цьому тижні на посаду заступниці глави Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні вступила Граве.

Зазначимо, Граве раніше працювала з ООН, Європейським союзом і урядом Німеччини. Також вона працювала в Афганістані, Пакистані, Ємені, на Гаїті, і придбала значний досвід роботи у сфері запобігання та вирішення конфліктів.

Нагадаємо, раніше голова ОБСЄ Мирослав Лайчак зазначив, що підтримує роботу всіх форматів, які можуть сприяти політичному врегулюванню ситуації на Донбасі.

В. о. заступника глави місії США при ОБСЄ Грегорі Макрис закликав Російську Федерацію припинити насильство на сході України. Макрис зазначив, що РФ вже протягом п'яти років дестабілізує ситуацію в Україні, штучно загострюючи конфлікт".

За словами Лайчака, для досягнення якого-небудь прогресу необхідно постійне укладення і виконання існуючих зобов'язань, особливо мінських угод.