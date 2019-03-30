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Туреччина нанесла удар по території Іраку

Новини » Надзвичайні події    30.03.2019 - 09:32
Туреччина нанесла удар по території Іраку
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Удари були нанесені по позиціям РПК

Турецькі військово-повітряні сили здійснили масований удар на території Іраку по позиціям Робітничої партії Курдистану (РПК), яка вважається терористичною організацією у Туреччині. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Анадолу.

Як повідомляється, в ході операції "Лапа" турецькі військові нанесли повітряні удари по базам РПК та території Іраку. В районі гори Кандиль були знищені всі об'єкти РПК, де могли знаходитися лідери руху.

Нагадаємо, 18 березня Туреччина та Іран вперше провели спільну операцію проти членів Робітничої партії Курдистану. Спільні дії були проведені на турецько-іранському кордоні.

Як повідомлялось раніше, в США планують створити зону безпеки на північному сході Сирії, на кордоні з Туреччиною. Пентагон хоче направити близько 1,5 тис. солдатів з країн ЄС на північний схід Сирії і якщо це станеться, США збережуть там близько 200 військових. Військовий контингент захистить курдів на кордоні з Туреччиною і буде боротися з ІД.

Додамо, що американські противники виведення військ США з Сирії передали сирійським курдам протитанкові ракетні комплекси Javelin і Tow. У передачі ракетних комплексів брала участь створена курдами партія "Демократичний союз". Також повідомлялося, що ПТРК були передані для використання проти можливої військової операції турецької армії на території Сирії.

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