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Туреччина та Іран вперше провели спільну операцію проти курдів

Новини » Промисловість    18.03.2019 - 14:36
Туреччина та Іран вперше провели спільну операцію проти курдів
Ілюстративне фото (flickr.com/pm_cheung)

Туреччина та Іран провели операцію проти членів Робочої партії Курдистану

Туреччина та Іран у понеділок, 18 березня, вперше провели спільну антитерористичну операцію проти членів Робочої партії Курдистану. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Anadolu уточнює, що спрямована проти РПК операція Анкари і Тегерана носить тривалий характер. Спільні дії робляться на турецько-іранському кордоні.

Нагадаємо, в США планують створити зону безпеки на північному сході Сирії, на кордоні з Туреччиною. Пентагон хоче направити близько 1,5 тис. солдатів з країн ЄС на північний схід Сирії і якщо це станеться, США збережуть там близько 200 військових. Військовий контингент захистить курдів на кордоні з Туреччиною і буде боротися з ІД.

Додамо, що американські противники виведення військ США з Сирії передали сирійським курдам протитанкові ракетні комплекси Javelin і Tow. У передачі ракетних комплексів брала участь створена курдами партія "Демократичний союз". Також повідомлялося, що ПТРК були передані для використання проти можливої військової операції турецької армії на території Сирії.

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