ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У США мають намір створити зону безпеки на кордоні Сирії і Туреччини, - WP

Новини » Політика    16.02.2019 - 04:44
У США мають намір створити зону безпеки на кордоні Сирії і Туреччини, - WP
Фото: США (pixabay.com)

Пентагон працює над планом

У США планують створити зону безпеки на північному сході Сирії, на кордоні з Туреччиною. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post (WP).

Так, Пентагон хоче направити близько 1500 солдатів з країн ЄС на північний схід Сирії і якщо це станеться, США збережуть там близько 200 військових, пише газета. Військовий контингент захистить курдів на кордоні з Туреччиною і буде боротися з ІД.

Зазначимо, раніше Ліндсі Грем повідомляв, що Вашингтон вимагає від своїх союзників у Європі направити близько 1500 солдатів на сирійсько-турецький кордон.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у вівторок, 8 січня в Анкарі (Туреччина) відбулися переговори між американськими та турецькими посадовими особами.

У виданні відзначили, що після зустрічі представник Ради національної безпеки Вашингтона заявив, що обидві сторони провели "продуктивну дискусію".

При стрільбі в США поранено чотирьох поліцейських Трамп підписав декларацію про введення режиму надзвичайного стану в США
Новини України ПентагонСполучені Штати АмерикиТурцияСирія
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся