У США мають намір створити зону безпеки на кордоні Сирії і Туреччини, - WP

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Пентагон працює над планом

У США планують створити зону безпеки на північному сході Сирії, на кордоні з Туреччиною. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post (WP).

Так, Пентагон хоче направити близько 1500 солдатів з країн ЄС на північний схід Сирії і якщо це станеться, США збережуть там близько 200 військових, пише газета. Військовий контингент захистить курдів на кордоні з Туреччиною і буде боротися з ІД.

Зазначимо, раніше Ліндсі Грем повідомляв, що Вашингтон вимагає від своїх союзників у Європі направити близько 1500 солдатів на сирійсько-турецький кордон.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у вівторок, 8 січня в Анкарі (Туреччина) відбулися переговори між американськими та турецькими посадовими особами.

У виданні відзначили, що після зустрічі представник Ради національної безпеки Вашингтона заявив, що обидві сторони провели "продуктивну дискусію".