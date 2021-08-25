RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Туреччина почала виведення своїх військових з Афганістану

Автор: Дмитрий Кузнецов

Туреччина почала виведення своїх військових з Афганістану. Цьому рішенню передували переговори і оцінка ситуації в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міноборони Туреччини.

"Були проведені переговори і оцінка поточної ситуації і умов, що створилися, і розпочато евакуацію турецьких військових", - йдеться в повідомленні військового відомства.

Там зазначили, що турецькі військові повертаються на батьківщину з гордістю, виконавши свій обов'язок в Афганістані. Вони перебували в країні з 2002 року в рамках мандата ООН і НАТО, а також двосторонніх угод.

У Міноборони нагадали, що після оголошення США і НАТО про виведення своїх військових з Афганістану, Туреччина заявляла про готовність зберегти свою присутність в аеропорту Кабула для забезпечення безпеки повітряної гавані.

Нагадаємо, раніше президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив про готовність співпрацювати з представниками радикального руху "Талібан", які захопили владу в Афганістані.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТурцияАфганистанКабул