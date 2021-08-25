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Турция начала вывод своих военных из Афганистана

Автор: Дмитрий Кузнецов

Турция начала вывод своих военных из Афганистана. Этому решению предшествовали переговоры и оценка ситуации в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Минобороны Турции.

"Были проведены переговоры и оценка текущей ситуации и создавшихся условий, и начата эвакуация турецких военных", - говорится в сообщении военного ведомства.

Там отметили, что турецкие военные возвращаются на родину с гордостью, выполнив свой долг в Афганистане. Они находились в стране с 2002 года в рамках мандата ООН и НАТО, а также двусторонних соглашений.

В Минобороны напомнили, что после объявления США и НАТО о выводе своих военных из Афганистана, Турция заявляла о готовности сохранить свое присутствие в аэропорту Кабула для обеспечения безопасности воздушной гавани.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности сотрудничать с представителями радикального движения "Талибан", захватившими власть в Афганистане.

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ТурцияАфганистанКабул