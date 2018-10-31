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Туреччина почала розвідувальні роботи з пошуку нафти у Середземномор'ї

Новини » Політика    31.10.2018 - 20:16
Ілюстративне фото (wikipedia.org)
Ілюстративне фото (wikipedia.org)

Турецьке судно "Fatih" ("Завойовник") в середу почало розвідувальне буріння на південному узбережжі Туреччини

Туреччина почала розвідувальні роботи з пошуку нафти і газу в східній частині Середземного моря. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Associated Press.

Турецьке судно "Fatih" ("Завойовник") в середу почало розвідувальне буріння на південному узбережжі Туреччини.

Як зазначається, це може призвести до напруженості в регіоні. Туреччина і Кіпр мають різні погляди з приводу юрисдикції для розвідки нафти і газу в східному Середземномор'ї, який вважають багатим на природний газ.

Виступаючи напередодні на церемонії запуску бурового судна, турецький міністр енергетики Фатіх Донмез заявив, що буріння почнеться зі свердловини "Аланія-1", розташованої в 100 км від провінції Анталья і в 60 км від провінції Аланія.

Перша свердловина розташована на деякій відстані від спірної території, яка лежить далі на південь і навколо Кіпру. Нові бурові роботи можуть викликати напруженість у відносинах Туреччини з Грецією та Кіпром.

Відзначимо, раніше міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу закликав Грецію почати новий етап в дипломатичних відносинах країн.

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