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Російські корабли вийшли в Чорне море у відповідь на навчання НАТО

Новини » Надзвичайні події    11.04.2019 - 17:34
Російські корабли вийшли в Чорне море у відповідь на навчання НАТО
Ілюстративне фото (structure.mil.ru)

Росія заявила про проведення паралельних навчань

Понад 10 кораблів Чорноморського флоту Росії вийшли з баз в анексованому Севастополі і Новоросійську для проведення навчань у Чорному морі на тлі спільних навчань НАТО "Морський щит - 2019". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода"

Зазначається, що на першому етапі навчань угруповання кораблів при виході з пунктів базування здійснило проведення за тралом, а потім у складі тактичних груп - навчання з протиповітряної оборони.

Серед кораблів, які задіяні у навчаннях, - ракетні, протичовнові кораблі, підводні човни, нейтральні сили, допоміжні і рятувальні судна, залучені літаки і вертольоти морської авіації та сили ППО флоту.

Повідомляється, що паралельно десант морської піхоти висадився на берег загальновійськового полігону в Криму. Підрозділи морської піхоти Чорноморського флоту відпрацювали завдання десантування з великих десантних кораблів і в складі аеромобільних груп із вертольотів армійської авіації.

Нагадаємо, 8 квітня в південно-західній частині Чорного моря стартували спільні навчання НАТО "Морський щит - 2019". У них беруть участь кораблі і авіація США, Болгарії, Канади, Греції, Нідерландів, Туреччини і Румунії у взаємодії з представниками ЗС Грузії і України.

Раніше повідомлялося, що загін кораблів Чорноморського флоту ВМФ Росії провів ракетні стрільби в акваторії Чорного моря та повернувся в пункт базування до окупованого Севастополя. 

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