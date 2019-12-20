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Туреччина готова на дзеркальні санкції проти США

Новини » В світі     20.12.2019 - 21:18
Туреччина готова на дзеркальні санкції проти США
Фото: Реджеп Тайіп Ердоган (Stringer/Getty Images)

Ердоган назвав можливі санкції США проти Турецького потоку" втручанням у внутрішні справи Туреччини

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив про готовність ввести дзеркальні санкції проти США у відповідь на можливі санкції проти Турецького потоку". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu.

За словами Ердогана, введенням санкцій США демонструють втручання у внутрішні справи Туреччини.

"В Сенаті Конгресу США намагаються загрожувати Туреччині новими санкціями у зв'язку з "Турецьким потоком". Наявності відкрите втручання у справи Туреччини. Ми, безумовно, не збираємося сидіти склавши руки. Анкара відповість США дзеркальними санкціями", - заявив Ердоган.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Сенат США схвалив законопроект оборонного бюджету на 2020 рік. У ньому пропонується ввести санкції проти двох російський газопроводів "Північний потік-2" і "Турецький потік". Законопроект на підписання був направлений президенту США Дональду Трампу, який заявив, що підпише оборонний бюджет 20 грудня.

Також РБК-Україна писало, що комітет Сенату США схвалив пакет санкцій проти Туреччини у зв'язку з військовою операцією в Сирії і купівлею російських зенітних ракетних комплексів С-400. Тепер документ розгляне Сенат у повному складі.

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Новини України Реджеп Тайіп ЕрдоганТурцияСанкціїСполучені Штати Америки
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