Туреччина готова стати гарантом безпеки України, але після уточнення деталей
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про готовність стати однією з країн, які гарантують безпеку України. При цьому він зазначив, що на такий крок Анкара піде після уточнення деталей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на турецьке видання NTV.
"Ми (Туреччина - ред.) можемо бути однією з країн-гарантів в частині забезпечення безпеки України. Однак, звичайно, деталі цього повинні бути уточнені", - цитує видання заяву Ердогана.
Турецький лідер також заявив про незмінність позиції Анкари щодо санкцій проти Росії. "Ніяких дій проти Туреччини з боку Росії в рамках цього ланцюжка санкцій не робилося", - додав Ердоган.
Нагадаємо, напередодні Ердоган заявив про плани провести переговори з президентом України Володимиром Зеленським і главою Кремля Володимиром Путіним.
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