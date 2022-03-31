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Туреччина готова стати гарантом безпеки України, але після уточнення деталей

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Анкара, Четвер 31 березня 2022 16:25
Туреччина готова стати гарантом безпеки України, але після уточнення деталей Фото: президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про готовність стати однією з країн, які гарантують безпеку України. При цьому він зазначив, що на такий крок Анкара піде після уточнення деталей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на турецьке видання NTV.

"Ми (Туреччина - ред.) можемо бути однією з країн-гарантів в частині забезпечення безпеки України. Однак, звичайно, деталі цього повинні бути уточнені", - цитує видання заяву Ердогана.

Турецький лідер також заявив про незмінність позиції Анкари щодо санкцій проти Росії. "Ніяких дій проти Туреччини з боку Росії в рамках цього ланцюжка санкцій не робилося", - додав Ердоган.

Нагадаємо, напередодні Ердоган заявив про плани провести переговори з президентом України Володимиром Зеленським і главою Кремля Володимиром Путіним.

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