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Ердоган планує провести переговори з Путіним і Зеленським цього тижня

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Анкара, Четвер 31 березня 2022 14:45
Ердоган планує провести переговори з Путіним і Зеленським цього тижня Фото: президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що планує цього тижня провести окремі переговори з президентами України і РФ Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Sabah.

"Я маю намір провести переговори як з паном Путіним, так і з паном Зеленським, як тільки повернуся. На цих зустрічах ми висловимо їм обом подяку від себе особисто і від імені мого народу і скажемо: "Наша мета - звести вас якомога швидше", - заявив Ердоган.

Він також висловив сподівання, що лідери двох країн проведуть зустріч у найближчому майбутньому.

"Я сподіваюся, що в момент їх зустрічі ми отримаємо від них історичну довідку. У цьому контексті ми готові прийняти зустріч, яка пройде на рівні глав держав. Але тим часом дуже важливо забезпечити тимчасове припинення вогню", - додав Ердоган.

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