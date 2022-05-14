Туреччина готова направити корабель для евакуації українських військових з "Азовсталі"
Туреччина запропонувала провести евакуацію поранених українських військових з "Азовсталі" в Маріуполі морським шляхом. Таку можливість Анкара обговорила з президентом України Володимиром Зеленським, але Москва не дала згоди.
Про це заявив прессекретар президента Туреччини Ібрагім Калін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
В інтерв'ю виданню Калин сказав, що він особисто обговорював можливість морської евакуації поранених українських захисників з території "Азовсталі" із Зеленським ще два тижні тому. Пропозиція Анкари залишається на" столі переговорів", хоча Москва на нього не дала згоди.
"Наш корабель готовий відправитися і доставити поранених солдатів та інших цивільних осіб до Туреччини", - уточнив спікер турецького лідера.
За його словами, евакуйованих з "Азовсталі" спочатку планується по суші доставити в порт Бердянська, а потім турецький корабель доставить людей в Стамбул.
Нагадаємо, раніше віцепрем'єр України Ірина Верещук повідомила про новий етап переговорів за посередництва Туреччини про евакуацію українських військових з "Азовсталі".
Зазначимо, напередодні Зеленський повідомив про нові спроби врятувати українців з Маріуполя та "Азовсталі". Глава держави зазначив, що до переговорів залучили впливових посередників.
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