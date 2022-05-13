Залучили найбільш впливових посередників: Зеленський про складні переговори з РФ щодо "Азовсталі"

Україна не припиняє спроби врятувати з Маріуполя і заводу "Азовсталь" всіх наших людей. Зараз тривають складні переговори про наступний етап евакуаційної місії - вивезення важкопоранених і медиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час відеозвернення .

"Мова йде про велику кількість людей. Звичайно, робимо все, щоб евакуювати всіх інших, кожного нашого захисника і захисницю. Вже залучили для відповідних переговорів всіх у світі, хто може бути найбільш впливовими посередниками", - заявив глава держави.

Нагадаємо, бійці полку "Азов" продовжують вибивати російських окупантів з раніше захоплених ними позицій на території "Азовсталі". У мережі показали відео одного з боїв.

Раніше заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар заявив, що цивільні змогли покинути заблокований "Азовсталь". При цьому на території заводу тривають локальні бої.

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