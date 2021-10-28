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Туреччина постачатиме ударні безпілотники Bayraktar ще до однієї країни

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Туреччина, Четвер 28 жовтня 2021 08:26
Туреччина постачатиме ударні безпілотники Bayraktar ще до однієї країни Фото: Туреччина постачатиме ударні безпілотники Bayraktar ще до однієї країни (ukrspecexport.com)
Автор: Марія Кучерявець

Кількість країн, в які експортуватимуться турецькі ударні БПЛА Bayraktar TB2, зросла до 13. Однак компанія планує надалі розширити експорт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu.

Так, за інформацією турецької компанії Baykar, уже укладено контракт на постачання безпілотників із ще однією країною, назва якої в публікації не наводиться.

"Ми уклали експортний контракт на постачання BayraktarTB2 SİHA із ще однією країною. Кількість країн, в які експортуватиметься BayraktarTB2 SİHA, досягла 13", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно українська армія вперше застосувала безпілотник Bayraktar для знищення артилерійського знаряддя бойовиків на Донбасі.

Водночас у Росії застосування Bayraktar на Донбасі порахували таким, що не сприяє врегулюванню конфлікту.

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