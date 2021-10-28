Туреччина постачатиме ударні безпілотники Bayraktar ще до однієї країни

Кількість країн, в які експортуватимуться турецькі ударні БПЛА Bayraktar TB2, зросла до 13. Однак компанія планує надалі розширити експорт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu.

Так, за інформацією турецької компанії Baykar, уже укладено контракт на постачання безпілотників із ще однією країною, назва якої в публікації не наводиться.

"Ми уклали експортний контракт на постачання BayraktarTB2 SİHA із ще однією країною. Кількість країн, в які експортуватиметься BayraktarTB2 SİHA, досягла 13", - йдеться у повідомленні.