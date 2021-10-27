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У Путіна відреагували на удар Bayraktar на Донбасі: не сприяє врегулюванню

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Москва, Середа 27 жовтня 2021 12:40
У Путіна відреагували на удар Bayraktar на Донбасі: не сприяє врегулюванню Фото: прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков (kremlin.ru)
Автор: Сергей Новиков

Російська сторона вважає, що застосування Збройними силами України ударних безпілотників Bayraktar на Донбасі не сприяє врегулюванню конфлікту. Москва наполягає на тому, що нібито постачання озброєнь українським військовим можуть потенційно призвести до дестабілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова.

"У нас дійсно особливі, хороші відносини з Туреччиною. Але в даному випадку, на жаль, підтверджуються наші побоювання, що постачання подібних озброєнь українським військовим можуть потенційно призвести до дестабілізації на лінії зіткненні. Як тільки озброєння потрапляють в руки військових, вони потенційно можуть застосовуватися. Це не сприяє врегулюванню "внутрішньоукраїнської" проблеми", - заявив він.

Нагадаємо, вчора українська армія вперше застосувала безпілотник Bayraktar для знищення артилерійського знаряддя бойовиків на Донбасі.

Безпілотник застосували після марних спроб з боку ОБСЄ домогтися від бойовиків припинення вогню.

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