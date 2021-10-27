У Путіна відреагували на удар Bayraktar на Донбасі: не сприяє врегулюванню

Російська сторона вважає, що застосування Збройними силами України ударних безпілотників Bayraktar на Донбасі не сприяє врегулюванню конфлікту. Москва наполягає на тому, що нібито постачання озброєнь українським військовим можуть потенційно призвести до дестабілізації.

"У нас дійсно особливі, хороші відносини з Туреччиною. Але в даному випадку, на жаль, підтверджуються наші побоювання, що постачання подібних озброєнь українським військовим можуть потенційно призвести до дестабілізації на лінії зіткненні. Як тільки озброєння потрапляють в руки військових, вони потенційно можуть застосовуватися. Це не сприяє врегулюванню "внутрішньоукраїнської" проблеми", - заявив він.