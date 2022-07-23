Російський удар по порту Одеси поставив під питання зернову угоду, - УЗА

Ракетний обстріл росіянами порту Одеси поставив під сумнів виконання угоди щодо вивезення українського зерна. Він потребує реальних кроків з боку ООН, яка є одним з гарантів безпеки.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Сергій Іващенко, виконавчий директор Української зернової асоціації (УЗА).

"З точки зору безпеки на вчорашній день все виглядало серйозно і надійно. Сьогоднішні прильоти по порту Одеси ставлять під сумнів вчорашню угоду", - сказав він.

За його словами, факт обстріл потребує "серйозної та ретельної оцінки з боку генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша щодо дій та кроків із забезпечення виконання угоди".

Параметри угоди

Як зазначив Іващенко, відповідні порти Чорноморськ, Одеса та Південний здатні щомісяця перевалювати понад 3 млн тонн зерна. Зокрема, на ці порти приходиться близько 60% морських потужностей. До переліку не увійшов порт Миколаєва, який є найбільшим в Україні.

За його словами, до війни з українських портів в пікові місяці вивозилося 6-7 млн тонн зерна. Зараз це буде менше, але з урахування дунайських портів (1 - 1,5 млн тонн) - цілком прийнятний обсяг.

Виконавчий директор УЗА повідомив, на експорт могли піти як залишки зернових та олійних минулого врожаю (близько 25 млн тонн), так і цьогорічне зерно, оскільки деякі компанії зібрали вже 30% ріпаку, 50% ячменю та 25% пшениці.

Іващенко додав, що угода могла дати Україні приблизно 1 млрд доларів валютної виручки на місяць.