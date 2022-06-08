У Туреччині заговорили про можливість відновлення переговорів України та РФ

"Усім відома принципова позиція Туреччини з початку війни в Україні. Ми докладали і докладаємо великих зусиль, щоб завершити війну шляхом переговорів. Значного прогресу було досягнуто на переговорах сторін у Стамбулі 29 березня. Однак розвиток подій, що послідував, на жаль, відсунуло переговори на задній план. Проте війну потрібно закінчити шляхом переговорів і ми бачимо, що сформовано ґрунт для повернення до них", - розповів Чавушоглу.

Туреччина і РФ провели перемовини

Нагадаємо, сьогодні в Анкарі відбулися переговори глав МЗС Росії і Туреччини Сергія Лаврова і Мевлюта Чавушоглу про розблокування українських портів і вивезення зерна по Чорному морю. Під час яких обидві сторони зробили низку заяв під час спільного брифінгу.

Додамо, нещодавно в США також заговорили про відновлення переговорів між Україною та Росією.

При цьому в Офісі президента заявили, переговори між Україною і Росією поновляться тоді, коли російські переговірники перестануть перебувати під своєю ж пропагандою.

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