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В Турции заговорили о возможности возобновления переговоров Украины и РФ

Фото: министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Турецкая сторона увидела желание вернуться к переговорам между Украиной и РФ. В Анкаре и в дальнейшем готовы выступать посредником для урегулирования конфликта дипломатическим путем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу во время брифинга, цитирует NTV.tr.

"Всем известна принципиальная позиция Турции с начала войны в Украине. Мы прилагали и прилагаем большие усилия, чтобы завершить войну путем переговоров. Значительный прогресс был достигнут на переговорах сторон в Стамбуле 29 марта. Однако развитие последовавших событий, к сожалению, отодвинуло переговоры на задний план. Однако войну нужно закончить путем переговоров и мы видим, что сформирована почва для возвращения к ним", - рассказал Чавушоглу.

Турция и РФ провели переговоры

Напомним, сегодня в Анкаре состоялись переговоры глав МИД России и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу о разблокировании украинских портов и вывозе зерна по Черному морю. Во время которых обе стороны сделали ряд заявлений во время совместного брифинга.

Добавим, недавно в США заговорили о возобновлении переговоров между Украиной и Россией.

При этом в Офисе президента заявили, переговоры между Украиной и Россией возобновятся тогда, когда российские переговорщики перестанут находиться под своей же пропагандой.

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