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У Зеленського пояснили, коли поновляться переговори з Росією

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Київ, П'ятниця 03 червня 2022 20:25
У Зеленського пояснили, коли поновляться переговори з Росією Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Юлія Бойко

Переговори між Україною і Росією поновляться тоді, коли російські переговірники перестануть перебувати під своєю ж пропагандою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови Офісу президента Михайла Подоляка на телемарафоні.

"Ми вважали, що вони в праві говорити про щось, що дійсно обговорювати. Але, як ми бачимо за їхніми заявами, зокрема, членів переговорної групи, вони знаходяться під впливом їхньої пропаганди", - зазначив він.

За його словами, переговорний процес почнеться тоді, коли російська еліта перестане апелювати до своєї пропаганди і почне говорити про реальні речі: про те, що вони роблять в Україні, навіщо сюди зайшли і як вони звідси вийдуть.

"Коли вони будуть готові про це говорити, а для цього потрібно, щоб ЗСУ їх ще трохи підтиснули, а для цього нам потрібна зброя, яку ми просимо у партнерів. Коли це все буде, тоді ми отримаємо мандат від президента України і тоді переговорний процес буде розблоковано", - додав Подоляк.

Нагадаємо, раніше Подоляк говорив, що на сьогодні переговори з Росією тривають тільки в гуманітарній частині з приводу обміну полоненими, евакуації і так далі.

До цього європейські лідери закликали президента Росії Володимира Путіна до прямих переговорів з українським президентом Володимиром Зеленським.

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