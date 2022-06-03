У Зеленського пояснили, коли поновляться переговори з Росією

Переговори між Україною і Росією поновляться тоді, коли російські переговірники перестануть перебувати під своєю ж пропагандою.

"Ми вважали, що вони в праві говорити про щось, що дійсно обговорювати. Але, як ми бачимо за їхніми заявами, зокрема, членів переговорної групи, вони знаходяться під впливом їхньої пропаганди", - зазначив він.

За його словами, переговорний процес почнеться тоді, коли російська еліта перестане апелювати до своєї пропаганди і почне говорити про реальні речі: про те, що вони роблять в Україні, навіщо сюди зайшли і як вони звідси вийдуть.

"Коли вони будуть готові про це говорити, а для цього потрібно, щоб ЗСУ їх ще трохи підтиснули, а для цього нам потрібна зброя, яку ми просимо у партнерів. Коли це все буде, тоді ми отримаємо мандат від президента України і тоді переговорний процес буде розблоковано", - додав Подоляк.