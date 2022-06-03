У США заговорили про відновлення переговорів між Україною та Росією, - CNN

США та союзники регулярно зустрічаються для обговорення потенційних рамок припинення вогню в Україні. Серед умов - нейтралітет України щодо НАТО та врегулювання з Росією питання Криму і Донбасу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Через тривалу війну в Україні, США та їх союзники знову наголошують на необхідності врегулювання конфлікту шляхом переговорів для припинення війни, оскільки конфлікт переходить у свій 100-й день, і жодна із сторін не очікує чіткої перемоги.

Протягом останніх тижнів офіційні особи США регулярно зустрічалися зі своїми британськими та європейськими колегами, щоб обговорити потенційні рамки припинення вогню та припинення війни шляхом переговорів.

Одна з умов - запропонована Італією наприкінці минулого місяця. Ця структура передбачає зобов’язання України до нейтралітету щодо НАТО в обмін на певні гарантії безпеки та переговори між Україною та Росією щодо майбутнього Криму та Донбасу.

Посол США в ООН Лінда Томас Грінфілд заявила журналістам на початку цього тижня, що італійська умова є "одною з тих ініціатив, які ми, безумовно, хотіли б, щоб завершилася ця жахлива війна та жахливі напади на український народ". Але двоє американських чиновників повідомили CNN, що США насправді не підтримують пропозицію Італії.

У будь-якому випадку, американські та західні чиновники кажуть CNN, що зростає стурбованість тим, що якщо росіяни та українці не повернуться до переговорів та не досягнуть угоди, війна затягнеться - потенційно на роки.