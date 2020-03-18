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У Туреччині зафіксували першу смерть від коронавірусу

Новини » Коронавірус     18.03.2020 - 00:58
У Туреччині зафіксували першу смерть від коронавірусу
Ілюстративне фото (twitter.com/ChuBailiang)

Померлий контактував з хворим, який заразився в Китаї

В Туреччині зафіксували першу смерть від коронавірусу Covid-19. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттин Коджа, передає РБК-Україна з посиланням на Аnadolu.

Загальна кількість виявлених хворих зросла за добу вдвічі і досягла 98.

"У нас сьогодні перший випадок смерті від коронавірусу, помер 89-річний пацієнт, який контактував з хворим, який заразився в Китаї. Загальна кількість заражених зараз становить 98", - сказав Коджа.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу підписав директиву про заборону в'їзду іноземцям з 9 європейських країн через пандемію коронавірусу. Був заборонений в'їзд громадянам Німеччини, Іспанії, Франції, Австрії, Норвегії, Данії, Швеції, Бельгії та Нідерландів. Заборона також поширюється на іноземців, які протягом останніх 14 днів відвідували вищеназвані країни.

Крім того в рамках профілактичних заходів щодо запобігання поширення коронавірусу Covid-19 міністерство культури і туризму Туреччини рекомендувало туроператорам і готелям перенести початок туристичного сезону з кінця березня на кінець квітня.

Як повідомляло РБК-Україна, 10 березня в Туреччині виявили перший випадок зараження коронавірусом.

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