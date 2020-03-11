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Перший випадок коронавірусу виявили в Туреччині

Новини » Суспільство     11.03.2020 - 01:29
Перший випадок коронавірусу виявили в Туреччині
Ілюстративне фото (twitter/tourexpi)

Інфікований чоловік нещодавно побував у Європі

У Туреччині заявили про виявлення першого випадку зараження коронавірусом нового типу - COVID-19. Про це передає агентство Anadolu.

Як повідомив міністр охорони здоров'я республіки Фахреттін Коджа, перший випадок зараження коронавірусом було виявлено ввечері у вівторок, 10 березня, у чоловіка, який нещодавно повернувся з поїздки в Європу.

"Увечері був протестований громадянин нашої країни з підозрою на коронавірус. Аналіз показав позитивний результат", - сказав міністр.

Він додав, що пацієнт в даний час пацієнт знаходиться під карантином. Загальний стан його здоров'я медики оцінюють як задовільний.

"Крім того, взяті під спостереження члени сім'ї хворого, а також особи, що знаходилися з ним у близькому контакті", - додало агентство.

Нагадаємо, трохи раніше перший випадок коронавірусу в країні підтвердило Міністерство охорони здоров'я Ямайки. COVID-19 був зафіксований у жінки, яка 4 березня прибула на острів з Великобританії. Медики підозрюють, що пацієнтка заразилася під час подорожі.

Також 10 березня про перший випадок коронавірусу повідомили в Демократичній Республіці Конго. Інфікований є громадянином Бельгії.

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