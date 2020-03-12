ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Туреччина переносить початок туристичного сезону через коронавірус

Новини » Суспільство     12.03.2020 - 04:42
Туреччина переносить початок туристичного сезону через коронавірус
Ілюстративне фото (almanar.com.lb)

Приймати туристів готуються після 15 квітня

Влада Туреччини приймає необхідні заходи по запобіганню поширення коронавіруса Covid-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Анадолу".

У рамках профілактичних заходів Міністерство культури і туризму Туреччини рекомендувало туроператорам і готелям перенести початок туристичного сезону з кінця березня на кінець квітня.

Туроператорів закликали відкласти організацію туристичних поїздок до Туреччини на період після 15 квітня.

"Серйозний ризик, враховуючи ситуацію з епідемією в Європі", - зазначив міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттин Коджа.

При цьому він пояснив, що один або кілька випадків інфікування не означають, що країна стикається з епідемією. Глава відомства рекомендував громадянам дотримуватися елементарних профілактичні заходи, щоб звести до мінімуму ймовірність поширення вірусу.

Напередодні міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттин Коджа повідомив, що в країні виявлений перший випадок зараження коронавірусом нового типу (Covid-19).

Раніше президент США Дональд Трамп у зверненні до нації оголосив про введення нових обмежень на поїздки з Європи, щоб боротися з поширенням коронавіруса.

Трамп оголосив про заборону поїздок з Європи в США на 30 днів У Вашингтоні оголосили режим НС через коронавірус
Новини України КоронавірусТурция
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся