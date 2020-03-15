Туреччина заборонила в'їзд іноземцям з 9 європейських країн

Фото: Сулейман Сойлу (kmu.gov.ua)

Заборона діятиме до 17 квітня

Міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу підписав директиву про заборону в'їзду іноземцям з 9 європейських країн через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС Туреччини.

Так, з 8 години суботи, 14 березня, було заборонено в'їзд громадянам Німеччини, Іспанії, Франції, Австрії, Норвегії, Данії, Швеції, Бельгії та Нідерландів. Заборона також поширюється на іноземців, які впродовж останніх 14 днів відвідували вищеназвані країни.

Зазначається, що заборона діятиме на всіх прикордонних контрольно-пропускних пунктах до 17 квітня. Обмеження також було введено для кораблів, які прибувають у порти Туреччини. Судна зобов'язали повідомляти про останні 10 портів перебування.

Нагадаємо, раніше віце-президент США Майк Пенс повідомив, що Вашингтон заборонив в'їзд в країну іноземцям з Британії та Ірландії та особам, які впродовж останніх 14 днів відвідували ці країни. До цього подібна заборона була введена для іноземців з 26 країн Європи.

Також РБК-Україна писало, що рішення про закриття кордонів для іноземців ухвалив уряд Естонії. Після введення обмежень, в'їхати в країну зможуть естонці та іноземці, члени сім'ї яких проживають в Естонії. Іноземці зможуть використовувати Естонію для транзиту у свою країну, якщо у них не буде симптомів.