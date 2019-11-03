У Туреччині затримали керівника тренувального табору бойовиків ІДІЛ

В Туреччині співробітники правоохоронних органів затримали керівника тренувального табору "Ісламської держави" (ІДІЛ), де проходили підготовку від 1,5 тис. до 2 тис. іноземних бойовиків на рік. Про це повідомили в турецькому МВС, передає РБК-Україна з посиланням на Anadolu.



Затриманий чоловік також збирав гроші для угруповання під виглядом "закяту" (обов'язковий щорічний податок для мусульман). Крім нього співробітники МВС затримали ще шість осіб, підозрюваних в участі в ІД. Так, двоє з них відповідали за постачання зброї і матеріально-технічне забезпечення тренувальних таборів угруповання. Операцію провели одночасно в провінціях Османіє, Стамбул, Газіантеп, Кіліс і Бурса.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Туреччині затримали понад 40 осіб, яких підозрюють у причетності до терористичної організації "Ісламські держава". Підозрювані були затримані в Стамбулі і північно-західній провінції Бурса в ході трьох окремих операцій.

Як відомо, США в суботу, 26 жовтня, провели спецоперацію з ліквідації лідера ІГ аль-Багдаді в сирійській провінції Ідліб. Президент США Дональд Трамп заявив, що в ході операції були ліквідовані багато спільники аль-Багдаді, а американські військові не постраждали.

Також РБК-Україна писало, що ІДІЛ підтвердила смерть свого лідера Абу Бакра аль-Багдаді і назвала його наступника. Новим лідером бойовиків ИГИЛ став Абу Ібрагім аль-Хашемі аль-Курайші.