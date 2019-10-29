ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Туреччині затримали 43 підозрюваних у причетності до ІДІЛ

Новини » В світі    29.10.2019 - 17:08
У Туреччині затримали 43 підозрюваних у причетності до ІДІЛ
Фото: поліція Туреччини (flickr.com-shampoo6)

Вони готували теракти в Стамбулі

У вівторок, 29 жовтня, турецька влада затримала 43 людини, підозрюваних у приналежності до "Ісламської держави" і плануванні терактів в день свят, приурочених до дня Туреччини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Повідомляється, що підозрювані були затримані в Стамбулі і північно-західній провінції Бурса в ході трьох окремих операцій.

За даними місцевих ЗМІ, затримані готували напад, щоб зірвати святкування Дня Турецької Республіки в Стамбулі. 12 з них є громадянами Сирії. На даний час ведеться робота щодо їх депортації. Інші затримані були відправлені в поліцію для встановлення особистостей.

Пізніше турецька поліція повідомила, що ще троє підозрюваних у підготовці теракту виявилися громадянами Туреччини, вони були затримані в Стамбулі.

Повідомляється, що мотивом для теракту була нещодавня ліквідація лідера ІДІЛ Абу Бакра аль-Багдаді, в якій також брала участь Туреччина.

Зазначимо, сьогодні Туреччина відзначає 96-ю річницю з дня заснування світської Турецької Республіки після розпаду Османської імперії.

Нагадаємо, раніше США знищили першого претендента на керівництво в ІДІЛ. Інформацію про це підтвердив американський президент Дональд Трамп.

Також РБК-Україна писало, що на території підконтрольного Туреччині Північного Кіпру у вівторок розбився навчальний літак, в результаті чого загинули двоє людей.

США знищили першого претендента на керівництво в ІДІЛ Тіло вбитого ватажка ІДІЛ поховали в морі
Новини України ІДІЛТурция
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся