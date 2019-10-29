У Туреччині затримали 43 підозрюваних у причетності до ІДІЛ

Фото: поліція Туреччини (flickr.com-shampoo6)

Вони готували теракти в Стамбулі

У вівторок, 29 жовтня, турецька влада затримала 43 людини, підозрюваних у приналежності до "Ісламської держави" і плануванні терактів в день свят, приурочених до дня Туреччини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Повідомляється, що підозрювані були затримані в Стамбулі і північно-західній провінції Бурса в ході трьох окремих операцій.

За даними місцевих ЗМІ, затримані готували напад, щоб зірвати святкування Дня Турецької Республіки в Стамбулі. 12 з них є громадянами Сирії. На даний час ведеться робота щодо їх депортації. Інші затримані були відправлені в поліцію для встановлення особистостей.

Пізніше турецька поліція повідомила, що ще троє підозрюваних у підготовці теракту виявилися громадянами Туреччини, вони були затримані в Стамбулі.

Повідомляється, що мотивом для теракту була нещодавня ліквідація лідера ІДІЛ Абу Бакра аль-Багдаді, в якій також брала участь Туреччина.

Зазначимо, сьогодні Туреччина відзначає 96-ю річницю з дня заснування світської Турецької Республіки після розпаду Османської імперії.

Нагадаємо, раніше США знищили першого претендента на керівництво в ІДІЛ. Інформацію про це підтвердив американський президент Дональд Трамп.

Також РБК-Україна писало, що на території підконтрольного Туреччині Північного Кіпру у вівторок розбився навчальний літак, в результаті чого загинули двоє людей.