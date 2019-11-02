Туреччина пригрозила відправити бойовиків ІД в рідні країни

Фото: бойовики ІД (YouTube screenshot)

Анкара звинуватила Європу в бездіяльності

Міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу пригрозив повернути захоплених в полон бойовиків терористичної організації "Ісламська держава" в їх рідні країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами Сойлу, Туреччина розглядає можливість повернення на батьківщину бойовиків ІД, які були захоплені в полон під час військової операції на півночі Сирії. Також турецький міністр звинуватив європейські країни в бездіяльності щодо даного питання.

"Це для нас не прийнятно. Це також безвідповідально. Ми відправимо бойовиків ІДІЛ до їх рідних країн", - заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Туреччині затримали понад 40 людей, яких підозрюють у причетності до терористичної організації "Ісламська держава". Підозрювані були затримані в Стамбулі і північно-західній провінції Бурса в ході трьох окремих операцій.

Також РБК-Українаписало, що США у суботу, 26 жовтня, провели спецоперацію з ліквідації лідера ІД аль-Багдаді у сирійській провінції Ідліб. Президент США Дональд Трамп заявив, що в ході операції було ліквідовано багато спільники аль-Багдаді, а американські військові не постраждали.