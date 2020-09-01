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У Туреччині затримали одного з ватажків ІДІЛ

Вівторок 01 вересня 2020 12:45
У Туреччині затримали одного з ватажків ІДІЛ
Фото: поліцейські Туреччини (wikimedia by ResoluteSupportMedia)
Автор: Андрій Козловський

У Туреччині правоохоронці затримали одного з ватажків терористичного угрупування "Ісламська держава". Під час обшуку у бойовика був виявлений план підривної діяльності.

Про це повідомляє The New Yourk Times.

Міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу повідомив, що "був заарештований так званий емір терористичної організації ІД в Туреччині". Сойлу також подякував і привітав сили безпеки республіки, проте не назвав деталі спецоперації.

Нагадаємо, раніше українські правоохоронці затримали в Житомирі члена терористичної організації "Ісламська держава".

Також Україна екстрадувала в Грузію одного з ключових керівників терористичного угруповання "Ісламська держава"

Крім того, іранська розвідка заявила про затримання наступника ліквідованого ватажка ІД Аль-Багдаді, але інфомацію так і не підтвердили.

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